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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زفة بلدي لـ مصطفى كامل ومجلس نقابة المهن الموسيقية

مصطفي كامل
مصطفي كامل

شهد نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، احتفالات كبرى منذ قليل بعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وفوز مصطفى كامل بمقعد النقيب العام بالتزكية، وإعلان أسماء الـ 12 عضو لمجلس نقابة المهن الموسيقية.

وقامت فرقة من الطبل البلدي والمزمار بزفة للنقيب العام مصطفى كامل ومجلس إدارته، بحضور أعضاء نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية.

https://fb.watch/m91CbCHMTh/?mibextid=RUbZ1f

أعلنت لجنة المستشارين المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، نتائج انتخابات مجلس إدارة النقابة، واسماء الـ 12 عضو الفائزين، وجاءت النتائج كالتالي:

وبذلك يكون الفائزين على النحو التالي. 

1- حلمي عبد الباقي 1887 صوتا


2- أحمد محمد أبو المجد 1453 صوتا

3- محمد أبو اليزيد 1311 صوتا

4- خالد بيومي 1244 صوتا

5- أحمد العيسوي أبو مسلم 1200 صوت

6- نادية مصطفى 1185 صوتا


7- منصور هندي 1169 صوتا

8- د. محمد عبدالله 1135 صوتا

9- محمد صبحي 1036 صوتا

10- علاء سلامة 1026 صوتا

11- عاطف امام 978 صوتا

12- علي الشريعي 857 صوتا

 

مصطفى كامل مجلس نقابة المهن الموسيقية

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