جماعات حقوقية: إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وتعتقل 1200 شخص بدون تهمة

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل تحتجز أكثر من 1200 معتقل - جميعهم تقريبا فلسطينيون - دون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى رقم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ووفقا لما نشرته الأسوشتيتد برس، أن المعتقلون، 99٪ منهم فلسطينيون، محتجزون بموجب سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية، دون محاكمة، وتحت مزاعم بأن السلطات الإسرائيلية تكتمها.

يمكن أن تتراوح الاعتقالات من بضعة أشهر إلى سنوات - وغالبًا ما تمددها السلطات لأسباب غير معروفة، وفقًا لجيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمجموعة هاموكيد الحقوقية التي نشرت الأرقام.

قالت مجموعة هاموكيد إن هذا يجعل من شبه المستحيل على المعتقلين أو محاميهم أن يرفعوا دفاعهم المناسب.

وقالت المجموعة: "الرقم الإجمالي شائن". هذه ممارسة غير قانونية بشكل واضح. يجب تقديم هؤلاء الأشخاص إلى محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم".

يمكن للسلطات الإسرائيلية تجديد الاعتقالات الإدارية إلى أجل غير مسمى. بينما يتم تحديد أوامر الاعتقال عادة لفترات تتراوح بين ثلاثة أو ستة أشهر.

تقول إسرائيل إن التكتيك المثير للجدل ضروري لاحتواء المسلحين الخطرين وتجنب الكشف عن مواد تجريم لأسباب أمنية. لكن الفلسطينيين وجماعات حقوقية يقولون إن النظام ينفي الإجراءات القانونية وينتهك على نطاق واسع.

زاد عدد المعتقلين الإداريين بأكثر من الضعف منذ أوائل العام الماضي، عندما بدأت إسرائيل في شن غارات اعتقال شبه ليلية على المدن والبلدات الفلسطينية في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية. وبحسب منظمة هاموكيد، فإن ربع الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل هم الآن معتقلون إداريون.

وبحسب التقرير، نادرًا ما يتم استخدام الاعتقال الإداري ضد اليهود أو الإسرائيليين، لكن هذا الرقم آخذ في الارتفاع أيضًا - 14 إسرائيليًا كانوا رهن الاعتقال الإداري اعتبارًا من مارس. لكن العديد منهم من اليهود المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين خلال أعمال عنف في الضفة الغربية.

لم يعلق جهاز الأمن العام (الشاباك) ولا الجيش الإسرائيلي على الفور على أرقام الاعتقال الإداري الأخيرة.

تقول إسرائيل إن أنشطتها في الأراضي المحتلة تهدف إلى القضاء على التشدد وإحباط هجمات في المستقبل. شهد العام ونصف العام الماضيين بعض أسوأ أعمال إراقة الدماء في المنطقة منذ ما يقرب من عقدين. قتل أكثر من 160 فلسطينيا في القتال هذا العام، وفقا لإحصاء من قبل وكالة أسوشيتيد برس.

تقول اسرائيل ان معظم القتلى نشطاء. لكن الكثيرين كانوا شبانًا رشقوا الحجارة احتجاجًا على عمليات التوغل أو كانوا أشخاصًا غير متورطين في أعمال عنف. كان خمسة منهم على الأقل يبلغون من العمر 14 عامًا أو أقل.

ضغط وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية، من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

يوم الإثنين، أفاد نادي الأسير الفلسطيني وجماعات أخرى مناصرة أن بن غفير ألغى سياسة تسمح بالإفراج المبكر عن السجناء الفلسطينيين المحتجزين بتهم تتعلق بالأمن القومي.

لسنوات، كان جميع المعتقلين المحكوم عليهم بأقل من أربع سنوات مؤهلين للإفراج المبكر عنهم لتخفيف الاكتظاظ الشديد في سجون البلاد. وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها ملتزمة بإعفاء بن غفير من الإفراج المبكر حتى يوم الثلاثاء.

تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري الإسرائيلي منذ احتلال إسرائيل للمنطقة في حرب عام 1967. الفلسطينيون يريدون أن تشكل الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية.

يخضع سكان المنطقة البالغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة لنظام القضاء العسكري الإسرائيلي، في حين أن ما يقرب من 500000 مستوطن يهودي يعيشون بجانبهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ويخضعون لمحاكم مدنية.

أثارت هذه التفاوتات مزاعم جماعات حقوق الإنسان بأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.