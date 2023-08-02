أمر عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة، أعلنت اليوم عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة من يوم الخميس المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الطالب يحق له التظلم على جميع المواد، وأن الطالب يسدد 200 جنيه، على كل مادة يريد التظلم عليها.



وأوضح أن الوزارة قامت بفتح باب التظلم لمدة أسبوعين، وأن الطالب في حالة التقدم لـ التظلم، سيتم تحديد موعد له، لـ متابعة الورقة الخاصة بهم.



وأشار إلي أن الطالب بعد تقدم التظلم، سيحصل على حقة بالكامل، ولا توجد أي مشكلة بخصوص النتائج.

