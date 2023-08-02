اليوم.. اجتماع لـ القادة العسكريين في إيكواس بسبب أزمة النيجر

تعقد لجنة رؤساء أركان قوات دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعًا اليوم الأربعاء، لبحث تطورات أزمة النيجر.

وذكرت المجموعة في بيان صادر عنها أن لجنة رؤساء أركان الدفاع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تجتمع في أبوجا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس بشأن الوضع السياسي في النيجر.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أعلنت في وقت سابق، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي حول التعاون من أجل الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم ودعم احترام سيادة القانون والسلامة العامة في النيجر.

