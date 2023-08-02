دوي انفجارات في كييف وسقوط حطام طائرة مسيرة بسولوميانسكي

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو ومسؤولون عسكريون إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الوحدات المضادة للطائرات الأوكرانية تعمل ضد طائرات مسيرة هجومية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال كليتشكو في منشور على قناته بـ"تليجرام"، إنه وفقًا للمعلومات الأولية، سقطت حطام طائرة بدون طيار في منطقة سولوميانسكي المركزية وأن خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في الموقع.

وفي وقت سابق، أعلنت مدينة كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى، صباح اليوم الأربعاء، حالة تأهب جوي، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.