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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية للدولار| تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة يهدد الأخضر

الدولار
الدولار

انخفض الدولار الأمريكية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما قررت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية مما أثار تساؤلات حول التوقعات المالية لـ واشنطن.

وأدي التخفيض الأئتماني للولايات المتحدة إلى أثارت ردة فعل غاضبة من الإدارة الأمريكية، ومفاجأة إلى المستثمرين خاصة أن التخفيض جاء بعد شهرين من التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي مع الكونجرس.

ونتيجة لذلك، أنخفض الدولار في مقابل ارتفاع اليورو نحو 1.10 دولار، حيث كان قد ارتفع اليورو في أحدث تداول 0.11% لتصل إلى 1.0996 دولار بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1.1020 دولار.

وكانت قد أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أنها خفضت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة الأمريكية طويل الأجل إلى +AA.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، خفضت فيتش تصنيف ديون الولايات المتحدة طويلة الأجل إلى AA+ من AAA.

وأشارت إلى "التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، فضلا عن تزايد عبء الدين العام.

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