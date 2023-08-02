سهلة وشهية.. طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية فى المنزل

الهريسة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وتتمتع بمذاقها المختلف عن غيرها من الحلويات، ويمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج 'الشيف" المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل الهريسة بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



أولا: مقادير الهريسة

سميد خشن 4 أكواب

لبن رائب 2 كوب

سكر 1 كوب

سمن حيواني 2 ملاعق كبار

بيكنغ باودر ملعقة صغيرة

كربونات الصوديوم نصف ملعقة صغيرة

للزينة فستق حلبي



ثانيا: مقادير القطر

3 أكواب ماء

6 أكواب سكر

ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة عمل الهريسة

نخلط السميد والسمن وندعكهم جيداً حتى يتجانسوا ثم نضيف السكر ونستمر بالخلط.

نضيف اللبن والبيكنغ باودر وكربونات الصوديوم.

ثم نقوم بترك العجينة لترتاح لمدة 4 ساعات.

ندهن صينية الفرن بالقليل من السمن ونصب الخليط على الصينية مع مراعاة أن يكون كامل العجينة بنفس السماكة.

ندهن الصينية بالقليل من السمن ثم نضيف مكسرات الزينة المرغوبة.

ندخل الصينية بالفرن بالطبقة السفلية على درجة حرارة 200 حتى الاستواء.

نقطع الهريسة لتصبح بالشكل المطلوب ونرجعها للفرن للطبقة العلوية حتى احمرار الوجه قليلاً.

عند إخراج الصينية من الفرن نقوم بصب القطر الساخن فوق الهريسة ببطء ثم نترك الهريسة لترتاح لمدة 4 ساعات.