إزاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل؟

يبحث البعض عن طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية في المنزل، ولكنها يمكن بخطوات بسيطة تحضيرها في المنزل وبدون تكلفة عالية، وتعتبر الهريسة الإسكندرانية إحدى أهم الحلويات الشرقية المشهورة بها محافظة الإسكندرية.

وقدمت الشيف نونا لكل من يتسائل عن ازاى تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل وبنفس الطعم التي نحصل عليه عند شرائها من محلات الحلوى الكبر، وهي وصفة تعتمد في طريقة تحضيرها على الجوز هند و السميد والدقيق، وفيما يلي سنقوم يتقدم طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية بالتفصيل..

ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل

ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل

مكونات الهريسة الإسكندرانية في المنزل

500 جرام سميد بسبوسة

250 جرام سكر

50 جرام عسل جلوكوز

150 مل لبن

125 جرام جوز هند

100 جرام دقيق

100 جرام سمن

(الحشو)

100 جرام دقيق سيمولينا

100 جرام سكر

100 جرام مكسرات

50 جرام سيرب تقيل

شربات ثقيل



ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل :

1- فى اناء على النار نقوم بتدفئة السمن واللبن ونتركه يبرد .

2- فى بوله نضيف سميد البسبوسة و السكر وعسل الجلوكوز وجوزهند ودقيق وسمن ولبن ونعجنها مع بعض .

3- فى بولة نعمل الحشو نضيف دقيق السيمولينا وسكر ومكسرات وسيرب، ونقلبهم مع بعض .

4- نحضر صينية وندهنها سمن ونصب فيها نصف الهريسة، ونضع الحشو فى النصف ونضيف باقى الهريسة، ونضغط عليها ونقطعها مربعات او مستطيله ونزينها بالسودانى او بندق .

5- ندخل الهريسة الإسكندرانية الفرن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة .

6- نقوم بعمل شربات فى اناء على النار ونضيف الماء والسكر، إلى أن يأخذ غلوة ونضيف عصير الليمون، وعندما تنضج وتأخذ اللون الذهبي نقوم بوضع الشربات وهي ساخنة، ثم نقوم برص الهريسة الإسكندرانية في طبق التقديم بعد ان تبرد تماما .