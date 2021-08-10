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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل؟

ازاي تعملي الهريسة
ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل

يبحث البعض عن طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية في المنزل، ولكنها يمكن بخطوات بسيطة تحضيرها في المنزل وبدون تكلفة عالية، وتعتبر الهريسة الإسكندرانية إحدى أهم الحلويات الشرقية المشهورة بها محافظة الإسكندرية.

 

بمكونات سهلة.. طريقة تحضير الهريسة الإسكندرانية

زى المحلات.. طريقة عمل البسبوسة فى المنزل.. فيديو

 

وقدمت الشيف نونا لكل من يتسائل عن ازاى تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل  وبنفس الطعم التي نحصل عليه عند شرائها من محلات الحلوى الكبر، وهي وصفة تعتمد في طريقة تحضيرها على الجوز هند و السميد والدقيق، وفيما يلي  سنقوم يتقدم طريقة عمل الهريسة الإسكندرانية بالتفصيل..

 

ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل 

 

ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل 

 

مكونات الهريسة الإسكندرانية في المنزل

 

500 جرام سميد بسبوسة
250 جرام سكر
50 جرام عسل جلوكوز
150 مل لبن
125 جرام جوز هند
100 جرام دقيق
100 جرام سمن
(الحشو)
100 جرام دقيق سيمولينا
100 جرام سكر
100 جرام مكسرات
50 جرام سيرب تقيل
شربات ثقيل


ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية في المنزل :
1- فى اناء على النار نقوم بتدفئة السمن واللبن ونتركه يبرد .
2- فى بوله نضيف سميد البسبوسة و السكر وعسل الجلوكوز وجوزهند ودقيق وسمن ولبن ونعجنها مع بعض .
3- فى بولة نعمل الحشو نضيف دقيق السيمولينا وسكر ومكسرات وسيرب، ونقلبهم مع بعض .
4- نحضر صينية وندهنها سمن ونصب فيها نصف الهريسة، ونضع الحشو فى النصف ونضيف باقى الهريسة، ونضغط عليها ونقطعها مربعات او مستطيله ونزينها بالسودانى او بندق .
5- ندخل الهريسة الإسكندرانية الفرن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة .
6- نقوم بعمل شربات فى اناء على النار ونضيف الماء والسكر، إلى أن يأخذ غلوة ونضيف عصير الليمون، وعندما تنضج وتأخذ اللون الذهبي نقوم بوضع الشربات وهي ساخنة، ثم نقوم برص الهريسة الإسكندرانية في طبق التقديم بعد ان تبرد تماما .

الهريسة الإسكندرانية ازاي تعملي الهريسة الإسكندرانية السميد جوز هند الشيف نونا

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