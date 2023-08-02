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أخبار البلد

مدبولي يشارك فى مائدة مستديرة بحضور وزراء ومطورى الهيدروجين الأخضر بالعلمين

صدى البلد

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  فى مائدة مستديرة بحضور عدد من الوزراء ومطورى الهيدروجين الأخضر ومسئولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالعلمين الجديدة.

وكان قد أكد رئيس الوزراء  أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ  مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتأتي  الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين،  بهدف تطوير اقتصاديات الهيدروجين محلياً عبر ثلاث مراحل، بدأت عام 2022 بتحفيز ودعم تنفيذ مشروعات لوضع الأسس لإنتاج سوق تصدير الهيدروجين منخفض الكربون، وتسعى لتحقيق مرحلة التوسع عام 2030 بتأمين مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر، وصولًا إلى مرحلة السوق المتكامل في عام 2040، بالحفاظ على مكانة السوق المحلية في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل.

 

 

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