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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر فتح 22 قاعة إضافية بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية زيادة أعداد المقبولين بمرحلة رياض الأطفال (Kg1) ممن تخطى أعمارهم الـ (5) سنوات بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسى 2023/2024، وذلك من خلال فتح قاعات إضافية جديدة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين، إستجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب التعليمى.


جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماعا موسعاً لمناقشة وضع آليات وحلول جذرية لزيادة أعداد المتقدمين بالمدارس التجريبية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل مديرية التربية والتعليم ، ومدير عام التعليم العام ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية،ومدير عام التجريبيات  ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

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ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بتجهيز قاعات إضافية يبلغ عددها 22 قاعة لاستيعاب 1100 طالب وطالبة ممن تخطوا الـ (5) سنوات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم قبول 4750 طالب وطالبة بتنسيق مرحلة رياض الأطفال  kg1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسى 2023/2024 بنطاق المحافظة وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة من إجمالى عدد طلاب متقدمين 9418 طالب عبر موقع التنسيق الإلكترونى للمدارس الرسمية والمتميزة للغات للمحافظة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام خلال الاسبوع المقبل حرصا علي مصلحة الطلاب حيث سبق واعتمد المحافظ تنسيق القبول بالثانوي العام 233 درجة. 

وخلال الإجتماع كلف محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد خطة مستقبلية للتوسع فى إنشاء العديد من المدارس التجريبية بمراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع كونهم أكثر المراكز التي بها كثافات طلابية كبيرة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع إدارة الأملاك لتوفير قطع أراضى لإنشاء مدارس جديدة بالمناطق التي تعاني من كثافات طلابية، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع التعليم وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار  وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء.

الإدارات التعليمية التربية والتعليم تنسيق القبول بالثانوي العام مديرية التربية والتعليم مرحلة رياض الاطفال وزارة التربية والتعليم

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