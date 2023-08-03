خبرة .. تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

أثارت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوى حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا فور اعلان ارتباطها بشاب بعد أن خاضت تجربة الزواج مرتين من قبل آخرها من الفنان أحمد الفيشاوي .

سيدة أعمال

ندى الكامل مواليد عام 1990، وتتميز بإطلالاتها الجريئة التي تعتمد على إبراز رشاقتها وقوامها، حيث تمكنت ندى الكامل من خطف الأنظار إليها بسرعة كبيرة بأناقتها، فضلاً عن كونها سيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات.



تأهلت ندى الكامل أكثر من مرة في دورة الألعاب العربية، وفازت بـ 7 ميداليات عام 2011، لتتأهل بعد ذلك إلى بطولة أفريقيا في العام التالي 2012، وأحرزت ندى الكامل في الأولمبيات 611 نقطة في الدور الترتيبي لتحل في المركز الـ 56.



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