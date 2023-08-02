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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصر.. بوتين يعلن عن اتفاقيات تجارية مهمة مع 4 دول عربية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه سيجري إعداد اتفاقيات تجارية مع مصر والمغرب وتونس والجزائر ويجب عدم إغفال المناطق الأخرى فالقارة الأفريقية كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية.

اتفاقية الحبوب

وأضاف الرئيس الروسي أنه يجب استخدام التعاون السياسي مع أفريقيا لتعميق التعاون الاقتصادي.

وأفاد بوتين خلاله بأن روسيا ستقيم عدة اتفاقيات تجارية حول المناطق الحرة في مصر والجزائر والمغرب وتونس.

وأوضح بوتين أن "هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية، لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى".

بوتين روسيا اتفاقية الحبوب إفريقيا فلاديمير بوتين

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