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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعيد: وجهة النظر الإسرائيلية للقضية الفلسطينية بدأت تعود لـ 1948|فيديو

صدى البلد

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ،  إن الجانب الفلسطيني سئم من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولذلك بدأت تعود عمليات المقاومة، ضد الاحتلال الإسرائيلي..


وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء،  أن وجهة  النظر الإسرائيلية للقضية الفلسطينية بدأت تعود مرة أخرى إلى رؤية 1948، حيث تريد اسرائيل إنشاء دولتها من نهر الأردن إلى البحر المتوسط،  مشيرًا إلى أن هناك خلاف كبير في إسرائيل في الوقت الحالي حول القضية الفلسطينية .

الاستراتيجية الوطنية


وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني الفلسطيني ليس انقساما بين فتح وحماس، أو بين قومية وطنية و ايديولوجية دينية، ولكنه انقسام قائم  على خلاف أساسي  حول الاستراتيجية الوطنية 


وأضاف أن الأهداف واحدة وهي تحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة، ولكن طريقة  تنفيذ هذه الأهداف يؤدي إلى حدوث بعض الخلافات والانقسامات بين الفصائل الفلسطينية. 


ولفت إلى أن مصر قامت بالعديد من محاولات المصالحة، وبعض الدول الاخرى مثل السعودية والجزائر وقطر وأنقرة، ولكن  العلاقات الفلسطينية المصرية هي خاصة بحكم الكثير من الأمور، وهذا يرشح القاهر للعب دور بارز في إتمام المصالحة.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الانقسام الفلسطيني الإعلامي نشأت الديهي القضية الفلسطينية

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