بيان عاجل من قائد الانقلاب في النيجر بشأن فرنسا

قال الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أعلن نفسه رئيسا جديدا لدولة النيجر بعد انقلاب في 26 يوليوـ إنه ليس هناك ما يدعو لخروج الفرنسيين من البلاد.

وجاءت تصريحات تشياني بعدما أقلعت أول طائرة تقل فرنسيين وآخرين، مساء الثلاثاء من نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديجول في باريس.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "هناك 262 شخصا على متن الطائرة من طراز إيرباص إيه 330، بينهم 12 رضيعا"، مضيفة أن "الغالبية الكبرى من الركاب هم من مواطنينا"، إضافة إلى "بعض المواطنين الأوروبيين".

وإضافة إلى العدد الكبير من الفرنسيين، كان على متن الطائرة التي هبطت أيضا لبنانيون ونيجريون وبرتغاليون وبلجيكيون وإثيوبيون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية.

وتسعى السلطات الفرنسية إلى أن تنهي عمليات الإجلاء الجوي بحلول منتصف يوم الأربعاء، وخصصت باريس مبدئيا أربع طائرات لإجلاء المدنيين، وغالبيتهم من رعاياها.