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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من الصين لليابان بشأن توسع الناتو في آسيا والمحيط الهادئ

الصين واليابان
الصين واليابان

قال السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي، اليوم الخميس، إن الصين نصحت اليابان بالتوقف عن دعم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح هانهوي في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "ننصح اليابان والدول الأخرى بتعلم دروس التاريخ، ولا ينبغي لأحد أن يتجاهل آراء الدول الأخرى ويقوض بمفرده الوضع العام للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "يجب على المرء تجنب أن يصبح قناة لتوسع الناتو باتجاه الشرق، فكما يقولون كما يقولون "لا تدع الثعلب يحرس حظيرة الدجاج لئلا يدخلها ويأكلها كلها".

وأشار السفير الصيني لدى روسيا، إلى أن الصين تدعو دول حلف شمال الأطلسي " الناتو" للتخلي عن عقلية الحرب الباردة ورفض خطط التوسع شرقا.

ولفت إلى أن بكين تصر على أن يلبي الناتو دعوات العصر، وأن يستجيب لنداءات دول آسيا والمحيط الهادئ من أجل السلام والتنمية، وأن يعدل موقفه الخاطئ، ويتخلى عن عقلية الحرب الباردة، ويمتنع عن الانتقال إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وشدد على أن مناطق آسيا والمحيط الهادئ هي منطقة تعاون وتنمية وليست رقعة شطرنج للألعاب الجيوسياسية، لافتا إلى أن تمكنت المنطقة من الحفاظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل وخلق "معجزة آسيا والمحيط الهادئ" بفضل الاحترام المتبادل والتعاون المفتوح والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين والقدرة على حل الخلافات بين الدول. من المنطقة.

وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن السيناريوهات السلبية التي صممتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أجزاء أخرى من العالم يجب ألا يتم استيرادها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

وشدد لافروف على أن روسيا تعمل بشكل هادف لتقوية هيكل الاستقرار والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تم إنشاؤها حول الآسيان "رابطة دول جنوب شرق آسيا".

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