هل تمنع اليابان عرض فيلم Oppenheimer بسبب "قنبلة هيروشيما".. فيديو

‏بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Oppenheimer في جميع أنحاء العالم منذ بدء عرضه بالسينما، يواجه صناع العمل تحديا في اليابان، بعد مطالبات بمنع عرض الفيلم بالبلاد، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

وتابع التقرير أن السبب هو تزامن عرض فيلم Oppenheimer مع ذكرى هيروشيما، ‏حادثة سقوط أول قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في 6 أغسطس 1945 التي خلفت وراءها مدينة منكوبة بالكامل، ودوافع منع عرض فيلم Oppenheimer جاءت احتراما لمشاعر أهالي ‏ضحايا الكارثة وما واجهته اليابان من معاناة استمرت لسنوات خلال وبعد الحرب العالمية الثانية.

فيلم Oppenheimer

وأضاف التقرير أن على الرغم من النجاحات الكبيرة التي تحققها ‏أعمال المخرج "كريستوفر نولان" ‏في السينما اليابانية لكن شعبية المخرج لن تدفع الجمهور الياباني لمشاهدة ‏فيلم Oppenheimer حال ‏عرضه بالسينما ‏مع تفاوت الشائعات حول منع عرض الفيلم، ويبقى القرار الأخير بيد شركة "توهو-توا" الشركة الموزعة الأكبر لأفلام هوليوود في البلاد.