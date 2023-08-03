تعرف علي تشكيل الأهلي لمواجهة المصري بكأس مصر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فريق المصري في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.