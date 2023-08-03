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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جد فتاة المنوفية: المتهم قال أتزوجها أو أقتلها هي وأمها

جد الفتاة المقتولة
جد الفتاة المقتولة في المنوفية

انتظر العشرات من أهالي مدينة بركة السبع في المنوفية، أمام مشرحة مستشفي شبين الكوم، لاستلام جثمان سيدة تدعي فاطمة صاحبة الـ 25 عاما عقب الانتهاء من إجراءات الطب الشرعي لاستلام الجثمان.

ويقول جمال فتحي جد المتوفاة، أن شابا اتصل به لطلب يد حفيدته فاطمة صاحبة الـ 25 عاما إلا أنه أخبره أنه ما زالت في عدة الطلاق، حيث طلقت من زوجها الأحد الماضي.

وأضاف أنه عند سؤاله عن هويته أكد له اسمه، قائلا له: "ما تسألش عليا أنا عندي 4 قضايا ومسجل خطر ولو ما اتجوزتش بنت بنتك هقتلها هي وأمها".

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وأوضح جد الفتاة، أنه أغلق الهاتف في وجهه، وفي السادسة مساءً فوجئ بالأهالي يخبرونه بمقتل حفيدته علي يد عاطلا حيث سدد له عدة طعنات في الشارع وفي وضح النهار.


وأشار إلى أن الأم اتهمت القاتل بقتل نجلتها عمدا والتعدي عليها بسكين وسط الشارع وفي واضح النهار.


تلقي اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بقيام الأهالي بضبط عاطل طعن سيدة بسلاح أبيض وسط الشارع.


بالانتقال تبين أن عاطلا يدعي "ه. ا" 40 سنة طعن السيدة فاطمة.

 

 

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