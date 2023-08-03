خراب البيوت سهل.. انتشار الطلاق بين البلوجرز المصريين| ما الأسباب؟

انتشرت بين المؤثرين والبلوجرز المصريين ظاهرة الطلاق بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكانت مواقع التواصل قد شهدت مؤخرا حالات متعددة من الانفصال، آخرها انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها أحمد العجمي، للمرة الثانية، بعد فترة زواج دامت عام واحد وإنجاب طفل.

سبب طلاق احلام



وكانت أحلام سابقا قد أعلنت انفصالها عن العجمي بعد عودتهما من رحلة عمرة، وقالت إنها عادت منها مضروبة ومطلقة بسبب مصليات اشترتها من السعودية لأصدقائها البنات والأولاد.

طلاق ملكة جمال مصر

وسبق ذلك إعلان ملكة جمال مصر لعام 2019 ، البلوجر دلا المهندس، انفصالها عن المهندس كريم مكرم بعد قصة حب عنيفة وحفل زفاف اسطوري لم يدم بعدها زواجهما سوى اشهر معدودة.



وعن سبب الانفصال، كانت دلا المهندس قد المحت عن تعرضها للخيانة مما أفقدها الثقة في العلاقات العاطفية في حياتها، بينما لم يتحدث كريم عن انفصالهما ويعيش الان في رحلة داخل المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، كان المطرب حسن شاكوش قد انفصل عن زوجته بعد أيام فقط من الزواج وتستمر المشاكل والدعاوى القضائية بينهما حتى الآن، بعد أن شهدا حفل زفاف اسطوري سجدت فيه العروسة سجدة شكر لله على تلك الزيجة.

وعن تلك الظاهرة يقول المتخصصون أنها بسبب عدم ترابط الشخصين فكريا وعاطفيا بشكل كافي في بداية علاقتهما بينما يكون التركيز الأكبر على لفت الإنتباه وجذب الاضواء فقط.

ويعتقد البعض أن جزء كبير في العلاقة يكون مبنيا على المصلحة المشتركة وليس على المودة ومبدأ تكوين الاسرة، لذلك سرعان ما تنهار العلاقة فور مواجهة واقع الحياة اليومية.