إعلان ساخر.. الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بضم لاعب طائرة الأهلي

أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع محمد عادل الشهير بـ « دولا » لاعب الأهلي السابق، لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة في الموسم القادم.

وسخر الزمالك في فيديو إعلان تعاقده مع دولا لاعب الأهلي السابق، من فيديو تقديم إمام عاشور لاعبا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الصيف الحالي.



وكان الأهلي تعاقد مع إمام عاشور، بعد نحو 7 أشهر فقط من انتقاله لنادي ميتلاند الدنماركي قادما من الزمالك، حيث كتب على حساباته الشخصية عند تقديم لاعبه الجديد :"لا تستطيع رؤية الشبح، إلا حين يقرر الكشف عن هويته".

ولمتابعة المزيد حول سخرية الزمالك من إمام عاشور .. تابع الفيديو جراف التالي: