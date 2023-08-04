استمرار سقوط الأمطار الرعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس، وتوقعت أن يسود حار رطب علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

و️أضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل - بحيرة ناصر).

️وتابعت هيئة الأرصاد أنه مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي يصاحبها انخفاض في مستوى الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هي الشبورة المائية التي سرعان ما تنقشع.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 19

كاترين 32 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 23

السلوم 37 25

سيوة 41 28

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادى الجديد 42 25

أبوسمبل 42 31