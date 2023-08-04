عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار سقوط الأمطار الرعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

صدى البلد

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس، وتوقعت أن يسود  حار رطب علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

و️أضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية  أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل - بحيرة ناصر).

️وتابعت هيئة الأرصاد أنه مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي يصاحبها انخفاض في مستوى الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هي الشبورة المائية التي سرعان ما تنقشع.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 25
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 25
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 38 27
نخل 37 19
كاترين 32 17
الطور 38 27
طابا 36 24
شرم الشيخ 39 30
الإسكندرية 33 24
العلمين الجديدة 33 24
مطروح 31 23
السلوم 37 25
سيوة 41 28
رأس غارب 38 29
الغردقة 39 30
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 39 28
حلايب 35 30
أبو رماد 37 29
رأس حدربة 36 28
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 38 25
أسيوط 38 26
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 42 29
أسوان 43 31
الوادى الجديد 42 25
أبوسمبل 42 31

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة الظواهر الجوية حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

مفاجأة .. الإعدام ينتظر الهارب وجدي العربي لهذا السبب

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم الجدل حول محاولتها إنهاء حياتها | خاص

ترشيحاتنا

تحدثت العبرية.. 10 أسرار مجهولة عن الملكة كليوباترا| رقم 2 ستبهرك

لن تتوقع.. ضعف السمع يصيبك بمرض أخر خطير

بيطبخ ويغسل.. Google تخترع روبوتات للأعمال المنزلية

بيراميدز يقترب من ضم بن شرقي براتب سنوي 2 مليون دولار

عقوبات رادعة تنتظر تجار العملة في السوق السوداء

دعاء يوم الجمعة لزوجي.. يوسع الله رزقه ويعينه على مصاعب الحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ