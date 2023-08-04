لامبورجيني تكشف عن سيارة غامضة بفيديو جديد

سيُعرض لأول مرة مفهوم BMW Vision Neue Klasse شبه الجاهز للإنتاج في 2 سبتمبر، التاريخ سيكون 60 عامًا تقريبًا من يوم العرض الأول للعلامة التجارية لطرازات Neue Klasse الأصلية مع مظهر مختلف بشكل ثوري لسيارات الشركة الألمانية في ذلك الوقت، أعلن رئيس مجلس إدارة BMW AG Oliver Zipse خلال المؤتمر الهاتفي ربع السنوي لشركة صناعة السيارات.

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"في ذلك الوقت ، مكّن قرار إطلاق مجموعة منتجات جديدة رائدة من نجاح BMW واستمر في استمرارها على مدى العقود التالية، والآن ، مرة أخرى ، نحول الرؤية إلى حقيقة: يمكنني أن أعدك بأن Vision Neue Klasse قد اقتربت على مستوى الإنتاج وسينطلق على الطرقات قريبًا".

تعد Neue Klasse منصة مركبة كهربائية ، وليست منتجًا واحدًا، تخطط الشركة لإطلاق ستة نماذج باستخدام هذه الأسس في غضون 24 شهرًا من بداية الإنتاج الأول، قد يستخدم كروس أوفر يحمل علامة تجارية صغيرة على المنصة في النصف الثاني من هذا العقد.

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أشارت BMW سابقًا إلى أن الطراز الأول الذي يستخدم منصة Neue Klasse هو سيارة سيدان كهربائية، وسيكون العرض الثاني عبارة عن سيارة دفع رباعي مدمجة.

قال زيبسي: "يتعلق الأمر بمستقبل علامة BMW ومجموعة BMW ومحفظتنا. نحن في استعدادات مكثفة لذلك وسنواصل القيام باستثمارات كبيرة في التقنيات المستقبلية ذات الصلة خلال السنوات القليلة المقبلة".

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ستبدأ BMW في بناء أول سيارة Neue Klasse EV في عام 2025 في ديبريسين ، المجر. سيبدأ التصنيع في ميونيخ في عام 2026، سيتم انتاجها أيضًا في شنيانج ، الصين ، بدءًا من عام 2026. وسيسمح التوسع بقيمة 855 مليون دولار (500 مليون يورو) في مصنع سان لويس بوتوسي في المكسيك لهذا الموقع لتصنيع نماذج Neue Klasse وحزم البطاريات في عام 2027.

قدمت BMW مفهوم Vision Dee في CES 2023 لمعاينة ما يمكن توقعه من طرازات Neue Klasse، وظهرت نسخة موسعة من شبك الكلى التقليدي للعلامة التجارية، وكان لشبك Hofmeister زاوية أكثر حدة من الموديلات الحديثة من العلامة التجارية.

كانت المقصورة تحتوي على مجموعة أدوات بسيطة تكثف العرض في صف ضيق ، ولكن كان هناك أيضًا شاشة عرض على الزجاج الأمامي بالكامل.

ستستخدم سيارات Neue Klasse تقنية بطاريات Gen 6 من BMW والتي يُزعم أنها ستوفر نطاقًا محسّنًا بنسبة 30 بالمائة ، وخفضًا بنسبة 50 بالمائة من تكلفة الإنتاج ، وخفضًا بنسبة 60 بالمائة في انبعاثات الكربون مقارنة بالتكنولوجيا الحالية. ستدعم الطرازات قدرات بطارية تتراوح بين 75 كيلوواط / ساعة و 150 كيلو واط / ساعة. وستتراوح قوة المحرك من 268 حصانًا إلى 1341 حصانًا.