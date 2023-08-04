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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تكرار حوادث حرق القرآن الكريم.. الدنمارك تتخذ إجراء عاجلا لوقفها

صدى البلد

قالت وزارة العدل الدنماركية ، في أعقاب قرار مماثل اتخذته السويد في وقت سابق من الأسبوع ، أن الشرطة الدنماركية تشدد الرقابة على الحدود في أعقاب عمليات حرق المصحف الأخيرة التي أثرت على الوضع الأمني.

 

قام نشطاء مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد بحرق وإتلاف عدة نسخ من كتاب الله العظيم في الأشهر الأخيرة ، مما أثار الغضب في العالم الإسلامي ويطالب الحكومات بحظر مثل هذه الأعمال، حسبما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.

 

وقالت الوزارة الدنماركية في بيان: "خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الحالي زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك ، من أجل الرد على التهديدات المحددة والحالية".

 

وأضافت أن تشديد الضوابط الحدودية سيتم مبدئيا حتى العاشر من أغسطس.

 

وقال وزير العدل بيتر هو ملغارد في البيان "أن حرق المصحف الأخير ، كما قالت الشرطة الأمنية ، أثر على الوضع الأمني ​​الحالي".

وجاء قرار تشديد الرقابة على الحدود مع المزيد من عمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد.

أدانت الحكومتان عمليات الحرق وقالتا إنهما تدرسان قوانين جديدة يمكن أن تمنعها، لكن معارضين محليين يقولون إن مثل هذه القرارات ستقوض حرية التعبير التي تحميها دساتيرهم.

ارضي الإخبارية الحدودية الحكومات التهديدات

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