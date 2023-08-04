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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برامج وأنشطة رياضية خلال فترة الإجازة الصيفية بمراكز الشباب في سيناء

دورة تدريبية في كرة
دورة تدريبية في كرة القدم للناشئين بسيناء

 

تواصل مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء    تنفيذ مبادرة صيف شبابنا، والتي  تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة الرياضية خلال فترة الإجازة الصيفية،  بمراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

١٥٠ لاعبا:

 

حثث أقيمت دورة تدريبية لكرة القدم للناشئين والبراعم بنادي سيناء الرياضي بالتعاون مع نادي شباب مصر بحضور أكثر من 150 لاعبا، وذلك على ملعب استاد العريش. 

كما نفذ مركز شباب ضاحية السلام بطولة كرة طائرة ضمن المبادرة، ونفذت الشعب الكشفية بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش معسكرًا تعليميًا لأعضاء الشعب، والذي  اشتمل على كيفية التدريب، وشارك فيه شعب الزهرات والمرشدات والأشبال.

 ونفذ مركز شباب مدينة العريش برنامج رياضي  لرفع مستوى اللياقة البدنية بصالة الجيم، كمل نفذ مركز شباب الكوثر التابع لإدارة الشيخ زويد لقاءً رياضيًا للنشئ لرفع مستوى اللياقة المهارية في كرة القدم.

 وأوضح   إيهاب حسن عبدالوهاب  مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الشعبية، وغرس الروح الوطنية والولاء والانتماء، ونبذ العنف والتعصب  ، وتعزيز دور الممارسة الرياضية.

 والتشجيع  كذلك على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم.

 

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سيناء الشباب الأنشطة الرياضية الصيفية

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