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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤسسة أوروك العراقية تمنح وسام الشرف الأول لأستاذ جامعي مصري

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أقيمت مراسم منح وسام الشرف الأول الخاص بجائزة أوروك الدولية، للدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود جراح العظام والعمود الفقري العالمي، ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

 

يأتي ذلك في احتفالية عصرية بصبغة تاريخية احتضنها مسرح طلعت باشا حرب الأثري بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وعلى أنغام السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيقة وبحضور نخبة من صفوة المجتمع والقامات المرموقة بمصر والعراق.


وأهداه السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصرية الأسبق والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والدكتور ثامر الناصري الأمين العام لجائزة أوروك الدولية و أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وسام الشرف الأول وسط وقوف و تصفيق حاد من جموع الحاضرين تقديراً للقيمة والقامة العلمية والأخلاقية المرموقة للمحتفى به  الدكتور عبد الفتاح سعود.


جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والسفير حيدر الجبوري الوزير المفوض بجامعة الدول العربية والسفير  أحمد ناصر المستشار الثقافي بسفارة جمهورية العراق لدى مصر مندوباً عن السفير العراقي وحضور السفير أشرف عقل سفير مصر في اليمن والعراق والقدس والنائبة رغدة نجاتي عضو مجلس النواب ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس سابقا ود. داليا حسين فهمي مستشار مؤسسة أوروك الثقافية ولفيف من عمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة و مديرو المراكز والوحدات وأعضاء هيئة التدريس وأمناء الجامعة وعدد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

 تضمنت مراسم منح وسام الشرف الأول كلمة مصورة للفنان العراقي العالمي نصير شمة سفير الفن للسلام في اليونسكو والمشرف العام على جائزة أوروك الدولية أعرب فيها عن تقديره القامة العلمية للدكتور عبد الفتاح سعود .


كما تضمن الحفل تكريم الدكتور ثامر الناصري الأمين العام لمؤسسة أوروك الدولية وإهدائه درع جامعة عين شمس وإهداء شهادات التقدير لكل من د. داليا حسين فهمي مستشار موسسة اوروك الثقافية و أ.د. أسامه السيد عميد كلية التربية النوعية ود. مروة عمرو عبد المنعم مايسترو الحفل و الفنان العراقي هٌمام إبراهيم.

وأقيم على هامش مراسم منح وسام الشرف الأول، حفلاً فنياً للفنان العراقي هٌمام إبراهيم بمصاحبة فرقة أوتار والحرملك بقيادة الفنانة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم.

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