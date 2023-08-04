رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

شن أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي هجوم عنيفا على بعض الصفحات الجماهيرية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب عبد القادر على صفحته على موقع التواصل الاجتنماعي "فيس بوك": "جمهور الأهلي أكبر منكم يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلو ده وتوطو ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكم وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطه وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب ازاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف والفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الاهلي باي شئ".



وأضاف:" النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي أنتو عاوزينه ده مبعملوش والاجازه يا انا يصفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لأخر مره أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي".



واختتم:" وبعدين لقطه ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجو شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنه كاملة وأكتر ويشتم أهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال أنهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذره ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل وجمعه مباركة".