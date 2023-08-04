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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببطن مكشوف وشورت.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

نشرت الفنانة نادية الجندى  صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  مناحدث ظهور لها برفقة مجموعه من الفنانات .


 

وظهرت نادية الجندى باطلالة ملفتة مرتدية ملابس صيفية جريئة باللون  الابيضواتسم بستايل التوب المكشوف منطقةالصدر والبطن و شورت مشجر .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز النجمه نادية الجندي باطلالاتها الانيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد علىوضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

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الفنانة نادية الجندي النجمة نادية الجندي لفنانة نادية الجندي نادية الجندي

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