الجيش الأوكراني يوسع أسطوله من الزوارق البحرية المسيرة

الهجوم على ميناء نوفوروسيسك الروسي، اليوم الجمعة - على بعد مئات الأميال من أقرب نقطة تسيطر عليها أوكرانيا على ساحل البحر الأسود - بدا أنه دليل آخر على الامتداد المتزايد لأسطول الزوارق المسيرة في كييف.

جاء ذلك بعد أسابيع فقط من استخدام أوكرانيا للزوارق المسيرة لمهاجمة جسر مضيق كيرتش المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

تم التقاط مقطع فيديو للهجوم يوم الجمعة، تم التحقق منه من قبل صحيفة نيويورك تايمز، بواسطة زوارق مسيرة تابعة للبحرية، والتي استخدمتها أوكرانيا في السابق لمهاجمة السفن الحربية الروسية.

يتسابق الجيش الأوكراني لتوسيع أسطوله من الزوارق المسيرة منذ خسارة عدد كبير من السفن البحرية في الأيام الأولى من الحرب، اضطرت كييف لخوض معركة غير متكافئة في البحر الأسود، حيث استخدمت روسيا هيمنتها البحرية لإطلاق مئات الصواريخ من سفنها الحربية على البلدات والمدن الأوكرانية.

ظهرت إحدى علامات تنامي القدرة البحرية لأوكرانيا في أكتوبر 2022، عندما هاجمت كييف السفن الحربية الروسية في سيفاستوبول، قاعدة الأسطول في شبه جزيرة القرم، بزوارق مسيرة ولم يتضح في ذلك الوقت مقدار الضرر الذي حدث.

في نوفمبر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تطوير أسطول من الزوارق البحرية بدون طيار مدفوعة الثمن جزئيًا من خلال منصة حكومية لجمع التبرعات.

قال نائب الأدميرال أوليكسي نيزبابا، قائد البحرية الأوكرانية، أن تلك الزوارق يمكنهم المشاركة في الاستطلاع بعيد المدى ومراقبة النشاط الساحلي ومرافقة ودعم الأسطول التقليدي وقوافل السفن التجارية وتعديل الضربات الصاروخية والمدفعية وحماية قواعدنا ومواجهة العمليات البرمائية.

تعد الزوارق المسيرة واحدة من أحدث الإضافات إلى أسطول البحرية الأوكرانية، وقد تم عرضها مؤخرًا في حدث للصناعة الدفاعية في إسطنبول.