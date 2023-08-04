مصطفى بكري: الله سخر للشعب "عبد الفتاح السيسي" رمز وطني وقائد جسور

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الشعب المصرى لديه الوعى الكافى لما يخطط ضد مصر.

وأضاف بكرى، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن عام 2012 /2103 كان من أخطر الأعوام التى مرت على مصر، بعد سيطرة جماعة الإخوان الارهابية على مقاليد الحكم.

أبناء الشعب المصرى

وأكد بكرى قائلا:" أن الله سبحانه وتعالى سخر من أبناء الشعب المصرى، رمز وطني وقائد جسور "الرئيس عبد الفتاح السيسي" حمل روحه على كفه وانحاز للشعب.

وأوضح بكرى، أن الرئيس السيسى أنقذ الوطن من حرب أهلية ونفق مظلم بقرار فى لحظة حاسمة من تاريخ مصر.