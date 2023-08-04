عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على أصوله.. طريقة عمل الأرز الهندي الحار

طريقة عمل الأرز الهندي
طريقة عمل الأرز الهندي الحار

تعتبر طريقة عمل الأرز الهندي الحار من الوصفات الشهية والتي يتم إستخدام فيها الأرز البسمتي أو الأرز ذو الحبة الطويلة، ويتميز بطعمه الشهي واللذيذ.

 

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل مكرونة بالتونة والجبن

من المطبخ المصري.. طريقة عمل بليلة القمح

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الأرز الهندي الحار، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الهندي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونص، وتكفي هذه الوضفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.. 

 

طريقة عمل الأرز الهندي الحار

 

طريقة عمل الأرز الهندي الحار

 

مقادير طريقة عمل الأرز الهندي الحار :

1 كيلو جرام أرز بسمتي

2 حبة بصل أحمر جوانح

2 فص ثوم مفروم

2 عود قرفة

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

4 حبة قرنفل

4 حبة هيل

2 حبة فلفل أحمر حار شرائح

½ ملعقة صغيرة كمون حَب

3 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود حَب

3 حبة نجمة اليانسون

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة زعفران

1 كوب مرقة دجاج أو لحم ساخنة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

طريقة عمل الأرز الهندي الحار :

_ في قدر على النار، نضع السمن ثم نشوح فيه البصل حتى يذبل.

_ تضاف كل المكونات الصلبة (الثوم – الفلفل الأحمر - الزنجبيل المبشور -أعواد القرفة - اليانسون - الزعفران - الفلفل الأسود - الكمون - القرنفل - الهيل - ورق الغار) 

_ ونقون بالتقليب حتى تفوح رائحة الخليط.

_ يضاف الأرز والملح وماء الورد وقلبيهم جيدا.

_ يضاف المرقة حتى تصبح مستواها أعلى من الأرز. 

_ نترك الأرز الهندي الحار ينضج على نار هادئة ثم تقدم ساخنة.

الأرز الأرز الهندي الأرز الهندي الحار طريقة عمل الأرز الهندي الحار المطبخ الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها.. فيديو

في تغييرات تاني؟.. تعليق صادم من شوبير عقب رحيل «عبدالحفيظ» عن الأهلي

خالد بيبو مديرًا للكرة بالنادي الأهلي.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

يوسف البهوتي .. صوت ذهبي لم يمهله القدر ليكون الحصري

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد أنباء التخلص من حياتها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما إبراهيم.. شاهد

بالخطوات.. طريقة علاج ضربة الشمس بالماء والملح

كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

السمنة وارتفاع ضغط الدم أخطرها.. احترس من هذه العوامل فإنها تصيبك بمرض الخرف

للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

نشرة المرأة والصحة: نوع من الزيت يدمر الأمعاء.. تناول الشاي بهذه الطريقة يسبب كارثة.. ابنة شيريهان الصغرى تتصدر الترند بسبب الشبه بينها وبين والدتها.. أسما شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

ترشيحاتنا

دعاء الرزق السريع يوم الجمعة.. العلماء ينصحون بكثرة الاستغفار وترديد هذه الكلمات

الكويت.. إحالة قائد مركبة إلى القضاء لهذا السبب

رسالة عاجلة من الرئيس التونسي لعدد من الدبلوماسيين الجدد

الرئيس النيجيري يبلغ مجلس الشيوخ بإمكانية التدخل العسكري في النيجر

سلوفينيا.. مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية

20 ألف جنيه .. أسعار MG ZS الجديدة بالسوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفل خطوبتها.. 10 صور لابنة تامر هجرس تثير الجدل بجمالها

في خطوتين.. هل يمكن علاج حمو النيل بالفازلين؟

بعد أنباء التخلص من حياتها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

‎خسرت حلم الأمومة.. 10 إطلالات لـ حورية فرغلي قبل عمليات التجميل

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ