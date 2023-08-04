على أصوله.. طريقة عمل الأرز الهندي الحار

تعتبر طريقة عمل الأرز الهندي الحار من الوصفات الشهية والتي يتم إستخدام فيها الأرز البسمتي أو الأرز ذو الحبة الطويلة، ويتميز بطعمه الشهي واللذيذ.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الأرز الهندي الحار، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الهندي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونص، وتكفي هذه الوضفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الأرز الهندي الحار

طريقة عمل الأرز الهندي الحار

مقادير طريقة عمل الأرز الهندي الحار :

1 كيلو جرام أرز بسمتي

2 حبة بصل أحمر جوانح

2 فص ثوم مفروم

2 عود قرفة

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

4 حبة قرنفل

4 حبة هيل

2 حبة فلفل أحمر حار شرائح

½ ملعقة صغيرة كمون حَب

3 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود حَب

3 حبة نجمة اليانسون

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة زعفران

1 كوب مرقة دجاج أو لحم ساخنة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل الأرز الهندي الحار :

_ في قدر على النار، نضع السمن ثم نشوح فيه البصل حتى يذبل.

_ تضاف كل المكونات الصلبة (الثوم – الفلفل الأحمر - الزنجبيل المبشور -أعواد القرفة - اليانسون - الزعفران - الفلفل الأسود - الكمون - القرنفل - الهيل - ورق الغار)

_ ونقون بالتقليب حتى تفوح رائحة الخليط.

_ يضاف الأرز والملح وماء الورد وقلبيهم جيدا.

_ يضاف المرقة حتى تصبح مستواها أعلى من الأرز.

_ نترك الأرز الهندي الحار ينضج على نار هادئة ثم تقدم ساخنة.