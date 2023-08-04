كاتب صحفي: قبائل سيناء كانوا دائما في خط المواجهة أثناء محاربة الإرهاب

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، إن قبائل سيناء لعبوا دورًا تاريخيًا ووطنيًا على مر العصور.



وأضاف الكاتب الصحفي، أن قبائل سيناء كان لهم دورا تاريخيا وقت العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كما كان لهم دورا كبيرا في حرب 1967، وأيضًا أدوار كبيرة وهامة للغاية في نصر أكتوبر 1973، وأيضا في الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن قبائل سيناء كانوا دائما في خط المواجهة أثناء الحرب على الإرهاب في سيناء، ودعموا القوات المسلحة المصرية، كما تعاونوا مع الجهات الأمنية وأرشدوا الأجهزة الأمنية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية.