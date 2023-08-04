التحالف الوطني بالسودان: لا فائز في الحرب لهذا السبب

قال اللواء كمال إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان، أنه تجرى مباحثات الآن في القاهرة بشأن الأزمة السودانية.

وأكد كمال إسماعيل، خلال حواره مع برنامج “حقائق واسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن مصر والسودان أصحاب مصالح مشتركة، مؤكدا أن الحرب السودانية ليس فيها فائزا ولا مهزوما لأنها حرب مدن، والخسران الكبير للشعب السوداني فقط".

الأطفال

ومن جهته، قال “تيد شيبان” نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف العالمية، إن وضع الأطفال في السودان اليوم، كارثي، وإن معدل قتل وإصابة الأطفال في الحرب الجارية الآن، هو مقتل أو إصابة طفل كل ساعة منذ بداية الحرب.

وأشار نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف، إلى أن هناك ما يقرب من 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، حيث يواجه طفل من بين كل طفلين في السودان، تحديات لا يمكن تصورها على سلامته.