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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نجل محمد ثروت على سرير الأشعة.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة أبرزها:

نجل محمد ثروت على سرير الأشعة: في الصبر مشقة

وجه المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، رسالة جديدة لمتابعيه عبر السوشيال ميديا، خلال رحلة التعافي من مرضه.
 

هي بقت كده.. ملاحظة صادمة على ظهور شيرين بعد شائعات إنهاء حياتها

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في فيديو قصير مع زوجها حسام حبيب للرد بطريقة غير مباشرة علي أخبار تخلصها من حياتها .


بعد اختفائها.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل.. شاهد

أثارت هنا الفقي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اختفت عن منصات التواصل الإجتماعي حيث لم تتفاعل على حساباتها منذ غترة بعيدة.

رد فعل غير متوقع من أسما ابراهيم بعد انفصالها عن موسى.. شاهد


انفصلت الإعلامية أسما إبراهيم عن خطيبها المطرب موسى بعد ١١ شهرا من إعلان خطبتهم .

 

منذر رياحنة: أنظر إلى محمد رمضان على أنه أحمد زكي

تحدث الفنان منذر رياحنة عن ذكريات تعاونه مع محمد رمضان فى مسلسل "جعفر العمدة"، الذى عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضى.

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