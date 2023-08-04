التحالف الوطني بالسودان: جماعة الإخوان الإرهابية أشعلت الحرب

قال اللواء كمال إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان، إن جماعة الإخوان الإرهابية، أشعلت الحرب في السودان؛ لأنها جماعة أعضاؤها دعاة للقتل في العالم أجمع.

ودعا كمال إسماعيل، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى التفاوض وحل الأزمة، ووقف إطلاق النار من قبل الأطراف المتقاتلة.

مبادرة واحدة

وتابع رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان: نتمنى أن تنضم كل المبادرات الخارجية والداخلية بالسودان التي تدعو لوقف الحرب في مبادرة واحدة.

وأضاف اللواء كمال إسماعيل، أن دول الجوار تدفع ضريبة الحرب، والشعب لا يمتلك شيئا يقوم به لوقفها؛ لأنه منذ 5 أشهر، لا بنوك، ولا غذاء، ولا مرتبات، ولا استقرار في السودان».