التحالف الوطني بالسودان يطالب مصر ودول الجوار بالتدخل لحل الأزمة

قال اللواء كامل إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان، أن السودان دولة متعددة ومتنوعة، وبها العديد من الديانات في المجتمع.

وأوضح كامل إسماعيل خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري إن ما يحدث في دارفور يدعو إلى الحزن، والأمر أشبه بالحرب الأهلية، وهي بداية تقسيم وانفصال دارفور عن السودان.

خاصة «مصر»

وطالب كامل إسماعيل، من دول الجوار، خاصة «مصر» بضرورة التدخل للحفاظ على السودان من الانقسام.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان أن التدخل الدولي لإنهاء الصراع السوداني ليس حلا مثاليا.