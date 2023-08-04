هتسجدي شكر لله على الثواب.. رسالة مطمئنة من موافي لفتاة تساعد عمتها

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على سؤال فتاة بشأن الحالة النفسية لسيدة –عمة زوجها- تعيش برجل واحدة، وتعرضت لبتر القدم، قائلا: «كثير من البشر تعرضوا لمواقف ليس من رغبتهم، فهناك سيدة فقدت البصر وهناك رجل مشلول وقعيد السرير.. وغيرهم، كل ذلك محسوب ومكتوب عند الله وعلينا الرضاء بقضاء الله».

ووجه الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، رسالة للفتاة بشأن مساعدة وخدمة عمة زوجها المبتور قدمها قائلا: « أخطر شيء في الدين هي النية، خدمتك لعمة زوجك يجب أن يكون بنية لله لأنها كبيرة عند الله وثوابها عظيم، اللي بيصلي علشان الناس تقول عليه بيصلي دا أخطر شيء عليه».

لا يعلم مراد الله

وعلق موافي قائلا: «لا يعلم مراد الله إلا الله وما يحدث للإنسان قد يكون قمة الخير، مستشهدا بهزيمة المسلمين في «أحد» بحضور النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم يعترض على أمرها المسلمون، محذرا من أن يشمت الإنسان من أخيه لأنها أسوأ صفة».

واختتم موافي: «البعض يرى أن البلاء شيء سيء لكن علينا تدبر قول الله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئَاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، لا تدخل لنا في البلاء أو الابتلاء.