هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

وجه النادي الأهلي ، الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

مجهودات سيد عبدالحفيظ



وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ، من جهد خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير، في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة اعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

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