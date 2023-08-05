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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

وجه النادي الأهلي ، الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الانجازات المحلية والقارية.

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

 

 مجهودات سيد عبدالحفيظ 


وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ، من جهد خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير، في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة اعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

ولمتابعة المزيد حول قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الأخير .. تابع الفيديو جراف التالي:

الأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إخلاص وأمانة الإنجازات المحلية والقارية

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