عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم |انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. سجل عبر هذا الرابط… حقوق عين شمس تعلن موعد غلق الالتماسات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اتحاد هندسة القاهرة يعلن فتح باب التقديم لفريق مسرح الكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم لفريق مسرح الكلية .

وقال اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، يعلن فريق مسرح هندسة القاهرة بالتعاون مع إتحاد الطلاب عن فتح باب التقديم للفريق وأن الفئات المطلوبة هي : تمثيل، تمثيل بغناء، رقص بأنواعه ، رقص معاصر، رقص استعراضات 
 

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. سجل عبر هذا الرابط

تنطلق اليوم السبت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الأربعاء  الموافق 9/8/2023 .

 

كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن موعد غلق الالتماسات... تفاصيل

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه تم إعلان نتيجة إمتحانات دور مايو 2023 للفرقة الثالثة وانتساب .

 

اليوم.. 8 معامل تنسيق بجامعة الإسكندرية تبدأ فى استقبال طلاب الثانوية

تبدأ معامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة فى تنسيق الجامعات 2023.

 

نجوم الثريا تظهر بجوار القمر.. ظاهرة فلكية خلابة ينظرها هواة الفلك

تشهد سماء مصر يوم الثلاثاء القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي في تنمية الثروة الحيوانية| المشروع القومي للبتلو.. وتحسين وراثي للماشية

حققها له جمال عبد الناصر.. تعرف على الأمنية الأخيرة لفريد الأطرش

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية المنبثقة عن قمة جوار السودان

تنسيق الجامعات 2023.. احذر من هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

أسسها شقيقان لبنانيان.. 147 عاما على أول إصدار لجريدة الأهرام| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... خرافات شائعة عنها

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ