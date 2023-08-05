اخبار التعليم |انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. سجل عبر هذا الرابط… حقوق عين شمس تعلن موعد غلق الالتماسات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اتحاد هندسة القاهرة يعلن فتح باب التقديم لفريق مسرح الكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم لفريق مسرح الكلية .

وقال اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، يعلن فريق مسرح هندسة القاهرة بالتعاون مع إتحاد الطلاب عن فتح باب التقديم للفريق وأن الفئات المطلوبة هي : تمثيل، تمثيل بغناء، رقص بأنواعه ، رقص معاصر، رقص استعراضات



انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. سجل عبر هذا الرابط

تنطلق اليوم السبت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 .

كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن موعد غلق الالتماسات... تفاصيل

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه تم إعلان نتيجة إمتحانات دور مايو 2023 للفرقة الثالثة وانتساب .

اليوم.. 8 معامل تنسيق بجامعة الإسكندرية تبدأ فى استقبال طلاب الثانوية

تبدأ معامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة فى تنسيق الجامعات 2023.

نجوم الثريا تظهر بجوار القمر.. ظاهرة فلكية خلابة ينظرها هواة الفلك

تشهد سماء مصر يوم الثلاثاء القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.