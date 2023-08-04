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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الزمالك تغادر السعودية في طريق العودة للقاهرة

صدى البلد

غادرت في الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار الطائف عائدة إلى القاهرة في رحله تستغرق ساعتين، عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وتعادل فريق الزمالك مع النصر السعودي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، باستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وضمت قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

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