أشرف عبد الباقى يفسر تصريحه "بقدم ضحك نضيف"

فسر الفنان أشرف عبد الباقي، تصريحه بأنه يقدم “الضحك النظيف”.

وأضاف أشرف عبد الباقى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، قائلا:"في حاجات ممكن أقولها مع أصحابي لكن ممنوع نقولها على المسرح أو مع الأسرة.

وتابع عبد الباقى قائلا:"حذرت الشباب من 3 حاجات، الكلام في السياسة- الجنس- الدين ومسرح مصر أصبح ليه أكثر من شبيه، لذا اتجهنا نتجه اللوكاندة".

عروض العريش



وعن عروضه فى العريش قال أشرف عبد الباقي: لما رحت العريش اكتشفت أن أهلها كانوا محرومين من المسرح المحترف، والعرض كان يومين فقط ودي كانت أول مرة أزور العريش من سنوات طويلة، ومن أول ما وصلت العريش كل الناس هناك بتسألني «كلت اللصيمة؟».