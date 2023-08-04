ضبط 2 كيلو حشيش وهيروين وسلاح ناري بحوزة متهم في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز فوة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط عامل؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص، وكمية من الهيروين والحشيش المخدرين.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «ف.ش»، 39 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز فوة.

وألقى القبض على المتهم تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، محلي الصنع، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و400 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 650 جراماً ، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 9550 لسنة 2023م، جنايات مركز فوة، وأخطرت جهات التحقيق.