عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 2 كيلو حشيش وهيروين وسلاح ناري بحوزة متهم في كفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز فوة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط عامل؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص، وكمية من الهيروين والحشيش المخدرين.

اشتباه نزيف بالمخ.. إصابة عامل سقط في حفرة بمشروع صرف صحي بكفر الشيخ

مصرع شاب في حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي بكفر الشيخ

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «ف.ش»، 39 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز فوة.

وألقى القبض على المتهم تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، محلي الصنع، وكمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و400 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 650 جراماً ، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

جرى تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 9550 لسنة 2023م، جنايات مركز فوة، وأخطرت جهات التحقيق.

2 كيلو حشيش الهيروين المخدر الحشيش المخدر الحشيش المباحث الجنائية أمن كفر الشيخ جهات التحقيق هيروين وسلاح رجال الشرطة سلاح نارى فرد خرطوش سلاح ناري فرد خرطوش كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

موضوعات متعلقة

«الرياضة حياة» شعار برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ ينعى الدكتور فوزي تركي

كفر الشيخ .. افتتاح 3 مساجد بتكلفة 7 ملايين و420 ألف جنيه| صور

بين مطرقة الفوضى وسندان العشوائية.. «المزلقان الوسطاني» بكفر الشيخ تحت سيطرة الباعة الجائلين

نرحل ويبقى الأثر.. أساتذة وقيادات جامعة كفر الشيخ ينعون الدكتور فوزي تركي

جامعة كفر الشيخ تنعى رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

وفاة الدكتور فوزي تركي أول رئيس لجامعة كفر الشيخ

رفع 2240 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

هند سعيد صالح: والدي كان يعشق المسرح أكثر من السينما

أول تعليق من يوسف أسامة نبيه بعد الانتقال إلى بيراميدز

تطور مهم بشأن قضية سد النهضة .. هل تتدخل أمريكا مجددا؟

الصين.. وفاة وفقدان 147 شخصا في يوليو بسبب الكوارث الطبيعية

خاص لصدى البلد.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة رحيل المجلس

أشرف عبد الباقى: الفترة الأخيرة شهدت ظهور تريندات تستغل السيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

بفستان أنيق.. الصور الأولى من حفل زفاف طه دسوقي ونادين كيديشيان

فيديو الساحل وبيان واختفاء| القصة الكاملة لشائعات إنهاء شيرين عبد الوهاب حياتها

فيديو

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ