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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 64 حالة من الغرق وتسليم 197 طفلا تائها برأس البر

راس البر
راس البر

توافد الزائرون من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع و الإقبال على الشواطئ ، حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣.

ويشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف،  هذا إلى جانب المعدات البحرية،  فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٦٤ حالة من الغرق وتسليم 197 طفلا تائها إلى ذويهم.

كما تم تقديم خدمات توعوية للمصطافين بالاسعافات الأولية وكيفية التعامل مع ضربات الشمس والانهاك الحرارى وأهمية شرب المياه فى تلك الأجواء الحارة.

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دمياط الأطفال التائهين الاسعافات الاولية الإسعاف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حياة كريمة توعوية

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