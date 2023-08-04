عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة وخطف.. قرار قضائي جديد ضد زوج المطربة بوسي

المطربة بوسي
المطربة بوسي

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس زوج المطربة بوسي ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف واتهامه بتكوين عصابة لسرقة الشيكات الخاصة بطليق المطربة.

كان منتج فني وشهرته فطين وهو طليق المطربة بوسي قد أقام دعوى قضائية ضد زوج المطربة يتهمه فيها بالسرقة بالإكراه والخطف، وبناءً عليه تم حبس المتهم علي ذمه القضية رقم 2409 / 2023 جنح المقطم.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على زوج الفنانة بوسى في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة التجمع وجرى ترحيله لقسم شرطة المقطم.

تحقيقات اتهام زوج الفنانة بوسي بالسرقة بالإكراه
وفي وقت سابق انتهت نيابة المقطم الجزئية، من الاستماع إلى أقوال الفنانة بوسي في واقعة اتهام منتج فني لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه بمنطقة المقطم، وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، واستمعت لأقوال بوسي وكذا أقوال المجني عليه، وشهادة الشهود في الواقعة واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول اتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه إثر معاملات بينهما، إذ توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص استولوا على الشيكات منه.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ3 أشخاص استولوا على الشيكات منه وفروا هاربين، كما تبين وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص سرقوا الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.

وتوجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم أفاد بورود بلاغ من موكل طليق المطربة بوسي- منتج فني- اتهم فيه زوجها و2 آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 مليون جنيه، كان متفقا معه على سدادها.

وعقب تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد آثنين آخرين شاركوا في الجريمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

المطربة بوسي بوسي سرقة بالاكراه خطف الشيكات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

موضوعات متعلقة

قرار قضائي جديد ضد رجل أعمال متهم بقتل نجله بعيار ناري بالمعادي

حبس شخص لحيازته "حشيش وبندقية آلية" في القاهرة

حبس لص سرق دراجة نارية من أمام منزل بالقاهرة

حبس شخصين لسرقتهما أبواب محولات الكهرباء بالقاهرة

حبس شخصين لاتجارهما في العملة بالقاهرة

9 أغسطس.. نظر طلب مرتضى منصور رد 3 دوائر قضائية لمحاكمته

ذهب وفضة وملابس.. حبس لص سرق شقة سكنية بالنزهة

من جديد الخطيب ..قرار عاجل ضد مرتضي منصور

ترشيحاتنا

رئيس الأرصاد الجوية: محطات في مختلف أنحاء الجمهورية للتنبؤ بدرجات الحرارة

علاقة محرمة.. اعترافات مثيرة لـ البلوجر أم زياد | فيديو

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

سيطرة أهلاوية.. محمد يوسف يختار التشكيل الأمثل للموسم

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة .. أفضل ما يقال في جوف الليل

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ