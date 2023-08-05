أشرف عبدالباقي: عمرو دياب إنسان جميل وناجح.. فيديو

أكد الفنان أشرف عبدالباقي، أن علاقته بالهضبة عمرو دياب قوية، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة عندما يراه ناجحا لكونه أحد أبناء جيله.

وأضاف أشرف عبد الباقى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، إنه كلما يرى نجاح عمرو دياب يشعر بالسعادة كونه أحد أبناء جيله.

إنسان جميل وناجح

وتابع أشرف، أن عمرو دياب إنسان جميل وناجح وعندما يشاهد نجاح حفلاته بالعالم العربي والخارج بأوروبا وأمريكا يسعده كثيرا، متابعا «بحس إن أنا».

وأوضح، أن عمرو دياب يجدد بأغانيه طوال الوقت، وتعشقه أجيال كثيرة وليس جيله فقط.

وأضاف أشرف عبدالباقي: «كنت عامل مسرحية اسمها اللوكاندة لقيته عمل مشروع بنفس الاسم، وكمان خد مني قميص مشجر في أغنيته الأخيرة»، ليمازحه «يا عمرو أنا بحذرك».