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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 15 عاماً لسمكري أنهى حياة مستأجر تأخر في سداد الإيجار بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سمكري سيارات بالسجن 15 عاما لقيامه بقتل شخص بسبب عدم سداده إيجار منزل لمدة شهرين بقرية صنبو بمركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف، رئيس المحكمة، والمستشارين وليد شحاتة ومصطفى الجاحر، نائبا رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد، وعثمان عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 28521 لسنة 2022 جنايات ديروط إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ديروط من مستشفى ديروط المركزي بوصول "نتعي. س. ح"، مقيم قرية صنبو، جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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وانتقل النقيب مصطفى عبد العظيم، معاون مباحث مركز ديروط، إلى موقع الحادث، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم "ناصر. ف. م"، سمكري سيارات، وآخرين بسبب عدم سداد المجني عليه قيمة إيجار منزل لمدة شهرين استأجره من المتهم.

ودلت التحريات أن المتهم وآخرين صباح يوم الواقعة ذهبوا إلى المجني عليه وفتحت لهم زوجته باب المنزل وقامت بإيقاظ زوجها “المجني عليه”، ووقعت بين المتهمين والمجني عليه مشادة كلامية بسبب تأخره في دفع قيمة إيجار المنزل لمدة شهرين.

وتطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي، قام على أثرها المتهم "ناصر. ف. م" بإحضار آلة حادة من الدراجة النارية الخاصة به، وقام بطعن المجني عليه، ما أدى إلى وفاته.

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