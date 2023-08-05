صحة المصريين على رأس أولويات السيسي.. حملات ومبادرات إنشاءات وخدمات

30 يونيو 2013.. تاريخ سيظل في وجدان الشعب المصري ، وسيتوارث رواياته الأجيال ، لما له من أهمية كبيرة ونقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الوطن العربي والمنطقة بأكملها .

في 30 يونيو 2013 استطاع الشعب المصري أن يفرض كلمته ويقف أمام التوغل الإخواني في الدولة المصرية، ومحاولة طمس هويتها الفكرية والثقافية والاجتماعية، والجغرافية؛ ليخرج الشعب عن بكرة أبيه رافضاً لهذا الحكم المنغلق علي الجماعة وأعوانهم .

30 يونيو إرادة شعب ، احتمت في قواته المسلحة ، وكعادته انحازت القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب المصري لتكتمل سطور الحكاية والحدوتة المصرية بالتخلص من الحكم الإخواني الذي كان كابوساً بالنسبة للشعب المصري وعائقاً لأي تقدم وتنمية .

مايو 2014 بداية الجمهورية الجديدة

ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئاسة الجمهورية ، بدأت مرحلة البناء والطريق نحو الجمهورية الجديدة ، ومن أبرز الملفات التي أحتلت الأهمية القصوى للقيادة السياسية لليوم الأول كرئيس للبلاد الملف الصحي والتي نستعرض أبرز محطاتها والإنجازات التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية والتي من أبرزها : -

مصر من الأعلى إصابة بفيروس سي إلى دولة خالية من المرض

تجربة مصر الناجحة في علاج فيروس "سى"، كانت نموذجا فريدا ليس على المستوى المحلي فقط، بل علي المستوي العالمي بشهادة كل خبراء العالم والمنظمات الصحية العالمية .

وهناك الكثير من الدول الافريقية والآسيوية نقلت التجربة المصرية الفريدة في للقضاء علي فيروس سي بعدما كانت من أكثر الدول من حيث عدد الإصابات .

وكان هناك الكثير من التحديات التي واجهت الدولة المصرية فى هذا الملف منها الأسعار الباهظة للدواء وقوائم إنتظار المرضى، وعدم دراية المصابين بإصابتهم بالفيروس.

وبذلت الدولة جهود كبيرة ممثلة في التفاوض مع الشركات لتوفير سعر منخفض لعلاج عدد أكبر من المرضى بالإضافة إلى قوائم الانتظار الطويلة، وتم التغلب على ذلك من خلال تشجيع الشركات المحلية لإنتاج الدواء والقضاء على قوائم الانتظار .

مصر قدمت نموذجًا في المبادرة الرئاسية لـ«القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية» التي انطلقت في 2018، حيث أثبتت أن المسح المجتمعي لعدد من الأمراض ليس مستحيلاً، من خلال إجراء الفحص بتقنية الكواشف السريعة لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان في فترة لم تتجاوز 7 أشهر.

التوسع في البرامج الملحقة بالمبادرة، لتشمل استمرار حملة الكشف المبكر عن فيروس «سي» لطلاب المدارس، وتم من خلالها فحص 4 ملايين و789 ألف و420 طالبًا فوق سن 12 عامًا، منذ 2019، بالإضافة إلى برامج مسح نزلاء السجون، ومسح مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، فضلاً عن إجراء المسح لمرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة.

مصر تطلق حملة المسح الشامل

وأطلقت الدولة المصرية، الحملة القومية للمسح الطبى الشامل لفيروس "سى" بمحافظات مصر المختلفة لاكتشاف الفيروس، حيث تم مسح ما يقارب من 4 ملايين مواطن حتى الآن، فيما تم تقديم العلاج لـ 1.4 مليون مريض بتكلفة بلغت 3.7 مليار جنيه .

وتعد تجربة مصر الرائدة أصبحت قصة نجاح تروى فى أغلب المحافل الدولية ، و هناك بعض الدول طالبت بنقل التجربة الناجحة إلى بلادها مثل المغرب ، والبرازيل ، وروسيا ، وبعض الدول الأفريقية.

وضعت الدولة المصرية برنامجا لعلاج غير المستجيبين لأدوية الفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني لمتابعة مرضى تليف الكبد في سبتمبر 2019 من خلال 72 مركزًا على مستوى الجمهورية، وأدى إلى تتويج تلك الجهود لإطلاق مبادرة «الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد» بالتعاون مع شركة "باير الألمانية" في مارس 2022، لتوفير العلاج الدوائي للمرضى، تحت مظلة «100 مليون صحة»، وم تقديم العلاج لأكثر من 1000 مريض ضمن المبادرة.

الصحة العالمية تشيد:

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير إن مصر ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيتم إعلان خلوها من فيروس سي خلال الأسابيع المقبلة من قبل المنظمة.



وأضافت القصير، أن مصر تقدمت بأوراقها للإعلان عن خلوها من فيروس "سي" لمنظمة الصحة العالمية، ونعمل يدا بيد مع وزارة الصحة لتكملة النواقص واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات وسد كل الفجوات بأسرع وقت حتى نعلنها خالية من فيروس "سي" في أقرب وقت.

الصحة العالمية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي المصري، شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، شملت جميع المجالات، سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، وكانت في مجملها، تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية «مصر 2030».

عدد المشروعات التي شهدها القطاع منذ عام 2014

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المشروعات التي شهدها القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

100 مليون صحة

وأضاف «عبدالغفار»أن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة»بدأت بالمبادرة الأم للقضاء على فيروس سي، حيث تم عمل مسح شمل 64 مليون مواطن، عقبه علاج 4 ملايين مواطن، ثم جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، وتم مسح 45 مليون طفل، وتحويل 1.5 مليون طفل للمتابعة والتقييم والعلاج، موضحا أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها في خفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% لتأتي مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي نجحت في تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدي، والعلاج بالمجان، محققة طفرة كبيرة، تمثلت في ارتفاع نسبة اكتشاف المرض في مراحله الأولى إلى 70% مقابل 58% اكتشاف للمرض في مراحل متأخرة قبل إطلاق المبادرة.

مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع

وتابع أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، نجحت في عمل المسح السمعي لـ 4.9 مليون طفل حديث الولادة، وقدمت العلاج الدوائي والفحوصات المتقدمة لـ 11 ألف طفل، إلى جانب تركيب سماعات لـ 9610 أطفال، وتبعتها مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتي فحصت 2 مليون سيدة حامل، وحولت 29 ألف سيدة للعلاج والمتابعة، لتأتي مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، التي تمكنت من فحص 32 مليون مواطن، ثم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، التي تمكنت من فحص 6 ملايين مواطن، وقامت بتحويل 3 ملايين حالة للمتابعة والعلاج.

مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد

وقال «عبدالغفار» إنه استكمالا للمبادرات الرئاسية، جاءت مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والتي أدرجت في برنامجها متابعة 116 ألف حالة، وصرفتالعلاج لـ 2000 حالة، مضيفا أن المبادرات الرئاسية تضمنت مبادرةرعاية كبار السن، والتي تمكنت من مسح 740 ألف مواطن من كبار السن، وأحالت 34 ألف مواطن للمتابعة والعلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في إطار سعي الدولة المصرية إلى الوصول لأجيال خالية من الأمراض، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وتم مسح 287 ألف طفل حديث الولادة في الحضانات، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، حيث تم مسح 283 ألف مواطن ومواطنة من المقبلين على الزواج.

القضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، والتدخلات الجراحية العاجلة، جاءت لتخفيف معاناة انتظار المرضى، والتي أجرت ما يقارب الـ 2 مليون تدخل جراحي، لتأتي أحدث مبادرات رئيس الجمهورية، مستهدفة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (رئة -بروستاتا- قولون- عنق الرحم) والتي تمكنت من فحص ما يقارب 5 آلاف مواطن في أول 4 أيام تشغيل للمبادرة، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة، حققت نجاحا ملموسا، تمثل في ارتفاع متوسط عمر الفرد من 69.8 إلى 71.8 عاما، كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 17 حالة لكل 100 ألف أم، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 10.02 لكل 1000 مولود.

إضافات جديدة « رعاية مركزة - حضانات - الغسيل الكلوي »

وكشف «عبدالغفار» عن ارتفاع عدد حضانات الأطفال من 2850 حضانة عام 2014 إلى 3729 حضانة عام 2023، فيما ارتفع عدد مراكز وماكينات الغسيل الكلوي في نفس الفترة من 276 مركزا، يضم 5489 ماكينة، إلى 396 مركزايضم 12639 ماكينة، مضيفا أن عدد وحدات الرعاية الأولية بلغ5421وحدة،يجري تطويرهم، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير 1115 وحدة، تم إنهاء العمل في 475 وحدة منهم، بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ90%.

منظومة التأمين الصحي

ولفت «عبدالغفار» إلى أن منظومة التأمين الصحي، حظيت باهتمام كبير، بين عامي 2014 إلى 2023 تمثل في تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات، بتكلفة 841 مليون و935 ألف و578 جنيه، كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحياً من50مليون و194 ألف و67 مواطن منتفع، إلى 53 مليون و731 ألف و815 مواطن منتفع، فضلاً عن 15 مليون و279 ألف و912 مواطن من الفئات الجديدة التي تم إدراجها تحت مظلة التأمين شملت (الفلاحين والعمال، أصحاب الأعمال،سائقي التاكسي والميكروباص، فئات العمالة غير منتظمة من الصيادين، أعضاء النقابات المهنية، عمال المناجم والمحاجر والمقاولات وعمال النقل والشحن).

تطوير الخدمات الصحية في سيناء ومدن القناة

وأضاف «عبدالغفار» أن الدولة المصرية عملت على تطوير الخدمات الصحية في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية) في الفترة من 2014 حتى مارس 2023، تمهيدا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ عدد المستشفيات المنشآة حديثا والمطورة 50 مستشفى، وعدد المراكز والوحدات الصحيةالمنشآة حديثا والمطورة إلى 154وحدة ومركز، فيما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسئولة عن الخدمة الطبية في التأمين الصحي الشامل، بتقديم 6.5 مليون خدمة طبية منذ تدشين المنظومة بكل من محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وبلغ عدد العمليات الجراحية 82.436، كما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير عدد 801, 3 برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة 13,617 من عاملين الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجالات الصحية والإدارية.

هيئة الإسعاف المصرية

وأردف «عبدالغفار» أن أعمال التحديث والتطوير طالت هيئة الإسعاف المصرية، برفع كفاءة 204 سيارات نمطية، وإنشاء المقر الرئيسي للهيئة بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8 أفدنة، لاستيعاب عدد الموظفين العاملين بالهيئة، وتم تطوير 118 وحدة إسعاف، كمرحلة أولى بجميع المحافظات، كما تم إنشاء 8 أبراج اتصالات، وتطوير ورفع كفاءة 9 أبراج على مستوى المحافظات، وتوريد 813 عربة إسعاف مجهزة وحديثة لتقديم خدمة إسعافية متميزة، و11 لانش إسعاف نهري، وإنشاء غرفة التحكم في البلاغات الإسعافية الرئيسية والاحتياطية لإدارة (أنظمة البلاغات، أنظمة الأطقم الإسعافية، أنظمة السيارات والمٌعدات الخاصه بها) وبلغ عدد تمركزات الإسعاف في المحافظات 1972 تمركزا، بينما بلغ عدد السيارات المزودة بجهاز تنفس صناعي 538 سيارة، تدعمها 1841 أسطوانة أكسجين، فيما تم تجهيز 96 سيارة بحضانات متنقلة، و89 جهاز تنفس صناعي للأطفال المبتسرين، وجاري توريد 50 حضانة جديدة.

اختبارات جديدة في معامل وزارة الصحة

واستطرد «عبدالغفار»أن فترة حكم الرئيس السيسي، تضمنت إدراج اختبارات جديدة في معامل وزارة الصحة، ومنها البرنامج القومي للكشف المبكر عن مسببات الإعاقة في الأطفال حديثي الولادة، بجانب الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية لجميع المواليد، ليصبح إجمالي عدد الاختبارات نحو 5 ملايين اختبار سنويا، كما تم إنشاء معمل التمثيل الغذائي لعمل الاختبارات التأكيدية واختبارات المتابعة الخاصة بمرض فينيل كيتو يوريا للأطفال حديثي الولادة لجميع المواليد وفقا للبرنامج القومي.

وأضاف «عبدالغفار» المعامل المركزية توسعت في مجالات التشخيص البكتريولوجي، لضمان سلامة المياه من الميكروبات الممرضة، إلى جانب التوسع في مجالات التشخيص الهرموني والعقاقير والسموم في الأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وقال «عبدالغفار» إنه خلال جائحة فيروس كورونا، تم فحص 3 مليينعينة لجميع الاشتباهات الخاصة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، كما تم إجراء التتابع الجيني لأكثر من 1400 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لإكتشاف السلالات والتحورات الجديدة لفيروس كورونا الوافدة إلى البلاد، كما تم توزيع أكثر من 100 جهاز سريع لفحص كورونا (ID NOW) في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومنافذ الحجر الصحي.

5.5 مليون جرعة من لقاح السحائي

وتابع «عبدالغفار» أن الوزارة وفرت 5.5 مليون جرعة من لقاح السحائي الثنائي لتطعيم الصفوف الأولى من المراحل (الحضانة – الإبتدائي – الإعدادي – الثانوي) كما تم توفير 7 ملايين جرعة من لقاح الثنائي كبار لتطعيم الفئات المستهدفه من الصفوف (الثاني والرابع من المرحلة الابتدائية) وتوفير 6 ملايين جرعة من لقاح السحائي الرباعي لتطعيم المسافرين، ما خفضمعدل الإصابةبمرض الالتهاب السحائي الوبائي إلى 0.003 لكل 100.000 نسمة.

حملات قومية للتطعيم

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وزارة الصحة نفذت حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحافظت على خلو مصر من المرض، وكذلك حملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتم وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.

الدكتور أحمد السبكي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”

أكثر من 22 مليون خدمة طبية قدمتها منشآت هيئة الرعاية الصحية بـ 4 محافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء)

10.5 مليون خدمة طب أسرة تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الأربعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

350ألف عملية تختلف حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة بمحافظات منظومة التأمين الشامل والمنتفع لم يتحمل أكثر من 400 جنيه نسبة مساهمة

أكثر من 9 مليون خدمة طبية تشخيصية قدمتها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات



يعد التأمين الصحي الشامل، أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف الهام من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

ومنذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لإطلاق الحوار الوطني بين كافة فئات الشعب المصري ، جاء ملف التأمين الصحي كأحد أبرز الملفات المطروحة علي مائدة الحوار، لذا نستعرض تصريحات خاصة لـ الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل منذ الانطلاق يوليو 2019 وحتى الآن.

بورسعيد أولى المحافظات

بورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ،منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد منذ يوليو 2019 وحتى الآن تم تقديم أكثر من 9.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

فيما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت أكثر من 4 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 902 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و660 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمة للفحص الطبي المعملي والأشعة، و115 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

ووصل إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت أكثر من 4 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم «النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، ومجمع الشفاء الطبي ويضم مستشفيي "التضامن، المبرة" ، الحياة بورفؤاد، 30يونيو» منها 1.6مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، 120 ألف عملية وجراحات متنوعة.

بينما تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد 672 ألف مواطن حتى الآن، وتبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشآة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي ببورسعيد.

واوضح: أنه تم اعتماد 100%من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة

واستكمل، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، و عمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، استخداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها.



وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بلغت 7 مليارات و 605 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.475مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 5.680 مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في مرحلة التشغيل التجريبي 450 مليون جنيه.

الاسماعيلية والتأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية

أعلن ...تقديم أكثر من 5,5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 3 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 1,4 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و450 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، و200 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 2,5 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 4 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، فايد التخصصي"، منها 416 ألف خدمة طوارئ، 550 ألف بالعيادات الخارجية، 8 آلاف خدمة بالحضّانات والرعايات المركزة، 440 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 137 ألف فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل، إضافة إلى 120 ألف جلسة للغسيل الكُلوي.

ولفت، إلى أنه تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية 1.1 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، ولفت إلى أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي الإسماعيلية.

وتابع: أنه بلغت عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 5 منشآت صحية، وهم "مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت، وحدة طب أسرة الروضة، مركز طب أسرة الواصفية، مركز طب أسرة المستقبل"، إضافة إلى نجاح تسجيل 20 منشآة صحية أخرى منها مستشفيين "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك"، و7 مراكز و11 وحدة طب أسرة.

واستكمل، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في 16 فبراير 2021 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وعددها 15 خدمة طبية مستحدثة، وأهمها عمليات زراعات الكُلى، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، عيادات علاج الألم، الأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات الطارئة.

وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10مليارات و 125مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه.



الأقصر والتأمين الصحي الشامل

الأقصر

وقال السبكي بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر

أعلن عن تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 3.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها أكثر من 1.1 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 2.3 مليون، و695 ألف خدمات الأسنان، و850 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 280 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر بلغت أكثر من 3.36 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي »، منها 280 ألف خدمة طوارئ، 836 ألف بالعيادات الخارجية،أكثر من 177 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 3.4 مليون فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل.

ولفت، إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر 1.2 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب الصعيد

وتابع: أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 11 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منهم مستشفيي «إيزيس التخصصي وطيبة التخصصي»، إضافة إلى9 وحدات ومراكز لطب أسرة تم اعتمادهم بالمحافظة خلال عامين، إضافة إلى نجاح تسجيل 43 منشآة صحية أخرى، تميدًا للحصول على درجة الاعتماد القومية.

ونوه: أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و 6 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.



حصاد المنظومة بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء

وفيما يخص تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل برابع المحافظات وهي محافظة جنوب سيناء، اوضح الدكتور أحمد السبكي أنه بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ومشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27

أعلن ... عن تقديم أكثر من 570 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 123 ألف خدمة رعاية صحية أولية، منها حوالي 38ألف خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 70ألف ، و28 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 45 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 18ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء بلغت أكثر من 270 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي »، منها 185 ألف بالعيادات الخارجية، وحوالي 4000 عملية وجراحات متنوعة.

ولفت، إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 113 ألف مواطن حتى الآن، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 31 منشآة صحية، منها 23 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب سيناء.

وتابع: أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها بمحافظة جنوب سيناء 4 منشآت وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ، منهم مستشفيي «شرم الدولي، مركزي طب أسرة "دهب، الوريسات"، وحدة طب أسرة وادي مندر».

ونوه: أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين

التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس للمصريين