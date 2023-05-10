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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتكلفة 3.280 مليار جنيه.. إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء

صدى البلد

يعد التأمين الصحي  الشامل، أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف المهم من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري. 

 ومنذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لإطلاق  الحوار الوطني بين كافة فئات الشعب المصري ، جاء ملف التأمين الصحي كأحد أبرز الملفات المطروحة علي مائدة الحوار، لذا نستعرض في  التقرير التالي .. حصاد  منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة  جنوب سيناء.
 

قال الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، إنه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في رابع المحافظات وهي محافظة جنوب سيناء، منذ أكثر من عامين وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27

وأضاف السبكي ، أنه تم تقديم أكثر من 570 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار السبكي ، إلى أن  إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 123 ألف خدمة رعاية صحية أولية، منها حوالي 38ألف خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 70ألف ، و28 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 45 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 18ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء بلغت أكثر من 270 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي »، منها 185 ألف بالعيادات الخارجية، وحوالي 4000 عملية وجراحات متنوعة.

ولفت، إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 113 ألف مواطن حتى الآن، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 31 منشآة صحية، منها 23 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب سيناء.

وتابع: أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها بمحافظة جنوب سيناء 4 منشآت وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ، منهم مستشفيي «شرم الدولي، مركزي طب أسرة "دهب، الوريسات"، وحدة طب أسرة وادي مندر».

ونوه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية  أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل  بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

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