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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استعدادات جامعة كفر الشيخ لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى

أنتهت الأستعدادات
أنتهت الأستعدادات للتنسيق بالمرحلة الأولى بجامعة كفر الشيخ

 كشف الدكتور عبدالرازق الدسوقي،  رئيس جامعة كفرالشيخ، عن تجهيزات واستعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة وذويهم، حيث تضم معامل وأماكن استقبال مجهزة على أعلى مستوى، ويبدأ التقدم لتسجيل الرغبات بالجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتم البدء بالمرحلة الأولى ثم المراحل الأخرى.

وأضاف دسوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سوف تتم مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني لمن يرغبون بالتقدم للجامعات.

يتم استقبال الطلاب الجدد بحفلات استقبال داخل كلياتهم

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أنه من بداية كل عام دراسي يتم البدء بالاستعداد الكامل لجميع الكليات واستقبال الطلاب والطالبات، خصوصًا الطلاب الجدد للثانوية العامة، الذين لم يسبق لهم دخول الحرم الجامعي، ويتم توجيههم من طلاب الفرق القديمة من الجامعة، ويتم استقبال الطلاب الجدد بحفلات استقبال داخل كلياتهم، وتعريفهم بالجامعة والحرم الجامعي.

كفرالشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ عبدالرازق الدسوقي أماكن استقبال مجهزة دخول الحرم الجامعى فلات استقبال

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