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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| قرار حزين لشقيق عبدالله حسن يوسف.. أسما شريف منير تظهر بعد فيديو البيسين

أخبار الفن
أخبار الفن

قرار حزين لشقيق عبدالله حسن يوسف.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسما شريف منير تظهر بعد فيديو البيسين، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

60 صورة من حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين

أحيا النجوم محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

بدأ فقرات الحفل الفنان حميد الشاعري الذي شدى بباقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "غزالي، چلچلی، روح السمارة، خدني بين ايديك" وغيرها من الأغاني.

 

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل ظهورها كضيفة شرف في فيلم "بيت الروبي"، المعروض حالياً في السينمات، مع الفنان كريم عبد العزيز.

وأوضحت منى الشاذلي، خلال برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة cbc، أن مشاركتها في الفيلم جاءت بناء على طلب من المخرج بيتر ميمي، الذي استأمنها على قصة الفيلم قبل عرضه، ورواها لها ليقنعها بأهمية ظهورها في الفيلم بشخصيتها الحقيقية كإعلامية.

 

إنسان متفاني.. شقيق حسن يوسف يشكر أشرف زكي على عدة مواقف

كتب محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف، منشورا مطولاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشكر فيه الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعد وفاة عبدالله حسن يوسف.

 

بعد أسبوع على وفاته غرقا.. قرار حزين من شقيق عبدالله حسن يوسف

حالة حزن شديدة سيطرت على الفنان عمر حسن يوسف، بعد نحو أسبوع من وفاة شقيقه «عبدالله» غرقا في الساحل الشمالي.

 

فرح الزاهد: محمد عبد الرحمن بيضحكنى.. والبطة الصفرا كوميديا مشوقة.. واستمتع أكثر بالمشاركة فى الأعمال الجادة عن الكوميديا.. وانتظر الوقت المناسب ليجمعنى عمل واحد مع هنا الزاهد.. حوار

“صدى البلد” التقت الفنانة فرح الزاهد التى كشفت عن دورها فى فيلم “البطة الصفرا” وما الذى تعلمته من تجربتها الأولى فى السينما بفيلم “شوجر دادى” وهل يمكن أن يجمعها عمل واحد بشقيقتها هنا الزاهد.

 

ابنة حسن يوسف تصف لحظة استقبال خبر وفاة شقيقها عبد الله.. شاهد

خرجت ناريمان حسن يوسف، عن صمتها بعد أيام من وفاة شقيقها الأصغر «عبدالله»، غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

 

أشعر بلذة في قضاء حوائج الناس.. نادية مصطفى: نفسي أعمل دار مسنين

أكدت الفنانة نادية مصطفى، أن الإنجازات التي تحققت في نقابة المهن الموسيقية، جاء من حرص النقيب العام الفنان مصطفى كامل، على أدق التفاصيل، فارتفعت إيرادات النقابة.

 

بعد ظهورها مع زوزو وعموري بالبيسين.. إطلالة محتشمة لـ أسما شريف منير

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بإطلالة محتشمة عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وهي تتناول وجبة الإفطار صباح اليوم السبت 5 أغسطس.

ونشرت أسما شريف منير، مقطع فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، ظهرت فيها تتناول وجبة الإفطار، بعدما أثارت الجدل قبل يومين بسبب ظهورها مع صديقيها، في مقطع فيديو سرعان ما قامت بحذفه.

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