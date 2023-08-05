أخبار الفن| قرار حزين لشقيق عبدالله حسن يوسف.. أسما شريف منير تظهر بعد فيديو البيسين

قرار حزين لشقيق عبدالله حسن يوسف.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أسما شريف منير تظهر بعد فيديو البيسين، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أحيا النجوم محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

بدأ فقرات الحفل الفنان حميد الشاعري الذي شدى بباقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "غزالي، چلچلی، روح السمارة، خدني بين ايديك" وغيرها من الأغاني.

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل ظهورها كضيفة شرف في فيلم "بيت الروبي"، المعروض حالياً في السينمات، مع الفنان كريم عبد العزيز.

وأوضحت منى الشاذلي، خلال برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة cbc، أن مشاركتها في الفيلم جاءت بناء على طلب من المخرج بيتر ميمي، الذي استأمنها على قصة الفيلم قبل عرضه، ورواها لها ليقنعها بأهمية ظهورها في الفيلم بشخصيتها الحقيقية كإعلامية.

كتب محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف، منشورا مطولاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشكر فيه الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعد وفاة عبدالله حسن يوسف.

حالة حزن شديدة سيطرت على الفنان عمر حسن يوسف، بعد نحو أسبوع من وفاة شقيقه «عبدالله» غرقا في الساحل الشمالي.

“صدى البلد” التقت الفنانة فرح الزاهد التى كشفت عن دورها فى فيلم “البطة الصفرا” وما الذى تعلمته من تجربتها الأولى فى السينما بفيلم “شوجر دادى” وهل يمكن أن يجمعها عمل واحد بشقيقتها هنا الزاهد.

خرجت ناريمان حسن يوسف، عن صمتها بعد أيام من وفاة شقيقها الأصغر «عبدالله»، غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

أكدت الفنانة نادية مصطفى، أن الإنجازات التي تحققت في نقابة المهن الموسيقية، جاء من حرص النقيب العام الفنان مصطفى كامل، على أدق التفاصيل، فارتفعت إيرادات النقابة.

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بإطلالة محتشمة عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وهي تتناول وجبة الإفطار صباح اليوم السبت 5 أغسطس.

ونشرت أسما شريف منير، مقطع فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، ظهرت فيها تتناول وجبة الإفطار، بعدما أثارت الجدل قبل يومين بسبب ظهورها مع صديقيها، في مقطع فيديو سرعان ما قامت بحذفه.