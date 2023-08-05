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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

الإعلامية منى الشاذلي
الإعلامية منى الشاذلي

كشفت الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل ظهورها كضيفة شرف في فيلم "بيت الروبي"، المعروض حالياً في السينمات، مع الفنان كريم عبد العزيز.

وأوضحت منى الشاذلي، خلال برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة cbc، أن مشاركتها في الفيلم جاءت بناء على طلب من المخرج بيتر ميمي، الذي استأمنها على قصة الفيلم قبل عرضه، ورواها لها ليقنعها بأهمية ظهورها في الفيلم بشخصيتها الحقيقية كإعلامية.

وأشارت منى الشاذلي، إلى أنه تم تصوير المشهد بشكل سري في الاستوديو قبل عرض الفيلم بحوالي 3 أشهر، مضيفة: "يعني ضمن تصوير حلقة عادية جدا بجمهور حقيقي معندوش فكرة إن كريم عبد العزيز هيكون معانا".

وتابعت منى الشاذلي: "وبالفعل تفاجأوا جدا بدخول كريم عبد العزيز.. لكن هو دخل كإبراهيم الروبي مش كالنجم المعروف، وطلبنا بعدها من كل اللي حضروا مايقولوش أي تفاصيل عن اللي شافوه من الفيلم".

فيلم بيت الروبي

يذكر أن فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح. قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي بيت الروبي كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبى

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شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

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